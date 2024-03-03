Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçı ilk yarıyı 19-7 önde tamamladı. Milli Takım ikinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyarak 38-13 kazandı. Karşılaşmada Milli Takım'ın en golcü isimleri 7'şer golle Beyza İrem ile Ceylan oldu.

Öte yandan salonu dolduran hentbol severlerin desteği milli takımın farklı skorla maçı kazanmasında etkili olurken, maçın devre arasında TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle seyirciler de eğlenceli anlar geçirdi.

İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan milli takım, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta üçüncü maçında ise Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etmişti.

Milli takım, gruptaki beşinci maçında Karadağ'ı 3 Nisan Çarşamba günü Rize'de konuk edecek.