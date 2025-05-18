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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Gençler Sahne Sizin konserinde sırasıyla, Asya Korkmaz fagot, Ateş Akay arp, Berk Kolcu Viyola, Ceren Gül piyano, Cesur Toprak Alkar viyolonsel, Çınara Manaflı piyano, Deniz Güloğlu piyano, Dilay Ra Oygur viyolonsel, Ela Talay arp, Tuana Ünal keman, Emir Sezer trompet, Evrim Aleyna Kuzucuk keman, Kuzey Çiftçi piyano, Mert Zazaoğlu gitar, Sarp Hakgönül trombon, Selim Çeliker piyano, Yiğit Özükan piyano, Zehrasu Özkan piyano, Zeynep Özkan keman, Deniz Akçam viyolonsel ve Zeynep asya Eser piyano performansını sergiledi.

Şef Deniz Dağdelen’in yönetimindeki Dokuz Eylül Oda Orkestrası eşliğinde sahneye gelen gençler teker teker dünya klasik müziğinin birbirinden değerli eserleriyle performanslarını sergiledi. AASSM Büyük Salon’da düzenlenen konsere gençlerin aileleri, yakınlarının yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

İzmir’in gençleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sahnesinde devleşti. “Gençler Sahne Sizin” adlı konserde sahne alan gençler enstrümanlarıyla izleyenleri büyüledi. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yaptığı etkinlikler kapsamında sahnesini genç müzisyenlere açtı.

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