Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm, Tanıtım ve Sanat Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, Gördes’in turizm potansiyelini değerlendirmek ve belediyeye ait spor ve eğitim tesislerindeki faaliyetleri incelemek amacıyla ilçeye bir ziyaret gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - İnceleme programının ilk durağında komisyon üyeleri, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ile bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette, Başkan Büke, ilçenin kültürel mirası, tarihi zenginlikleri ve turistik değerleri hakkında detaylı bilgiler aktardı. Büke’ye yapılan ziyarette, CHP Meclis Grup Başkanvekili ve Komisyon Başkanı Lütfi Akdağ, Gördes Belediye Başkan Yardımcıları, komisyon üyeleri ve birim müdürleri de yer aldı. Komisyon heyeti, saha incelemeleri kapsamında ilk olarak Kıran Köy Mahallesi’nde bulunan ve 850 yıllık çınar ağacını ziyaret etti, ardından da tarihi milattan önceki dönemlere uzanan ve dört farklı medeniyete ev sahipliği yapan eski Gördes’te incelemelerde bulundu. Burada, 2014 yılında aslına uygun olarak restore edilen Tarihi Pazar Camii, büyük beğeni topladı.

Heyetin bir sonraki durağı ise 2011 yılına kadar metruk bir cezaevi binası olarak kaderine terk edilmişken özgün bir proje ile müzeye dönüştürülen ve ödül sahibi olan Gördes Kültür Evi oldu.

Komisyon üyeleri, müzede sergilenen Gördes’in özgün kültürünü yansıtan motifleri, el dokuması Gördes düğümlü halılarını, geleneksel gelin odasını, Gördeslilerin günlük yaşamında kullandığı çeşitli alet ve eşyaları ve kütüphaneyi inceledi.

Ziyaretin bir diğer noktası ise Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Hayri Büke’nin evi oldu. Büke’nin evi, dönemin siyasi ve sosyal yaşamına ışık tutan önemli bir mekan olarak komisyon üyelerinin ilgisini çekti. Ayrıca komisyon üyeleri Gördes kent merkezinin batısında yangın kulesi çevresinde geniş alanlarda yoğun olarak yetişen ve halk arasında “Dağ lalesi ve yaban gülü” olarak bilinen Gördes Lalelerini’de inceledi.

Komisyon üyeleri, programın son bölümünde ise Gördes Belediyesi’nin son dönemde hayata geçirdiği çeşitli bina ve eserleri yerinde görerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, bölgenin turizm potansiyelinin daha da geliştirilmesi ve mevcut tesislerin etkinliğinin artırılmasına yönelik fikir alışverişi ile sona erdi.