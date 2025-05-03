Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi dört günlüğüne gençlere emanet edildi. · Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Belediye Meclis Simülasyonu”na ev sahipliği yaptı. Dört gün sürecek etkinlikte 150 üniversite öğrencisi, Ankara’nın sorunlarını tartışıp çözüm önerileri geliştirecek.

ANKARA (İGFA) - ABB, gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımını teşvik etmek amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. MAYA Genç Düşünce Platformu iş birliğiyle düzenlenen “Ankara Belediye Meclis Simülasyonu”, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 150 öğrenciyi bir araya getirdi.

Simülasyon kapsamında ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, Meclis Başkanlığı görevini dört günlüğüne MAYA Genç Düşünce Platformu Üniversiteler Komisyon Başkanı Harun Reşit Öcal’a devretti. Programa ABB Başkanvekili Faruk Köylüoğlu ve MAYA Genç Düşünce Platformu Genel Başkanı Av. Mustafa Uzunçakmak da katıldı.

KOMİSYON ÇALIŞMALARIYLA BAŞLADI

Etkinliğin ilk gününde katılımcılar belirlenen partilere dağıtıldı ve Meclis’te görevlerini bu partilerin görüşleri doğrultusunda yerine getirmeye başladı. Meclis üyeleri, komisyonlara katılarak şehrin gelişimi ve iyileştirilmesi için öneriler hazırladı. Bu önergeler divana sunuldu ve oylamadan geçirildi. Program kapsamında simülasyonun işleyişine ilişkin kısa bilgilendirme yapıldı, ardından parti genel başkanları, başkanvekilleri ve grup sözcüleri seçildi. Parti genel başkanları Genel Kurul’da 3 dakikalık konuşmalar yaparak görüşlerini açıkladı. Komisyonlara dağıtılan üyeler, önergeleri tartışmak üzere çalışmalarına başladı.

KÖYLÜOĞLU: “ANKARA İÇİN ORTAK AKIL ARAYIŞINIZ ÇOK KIYMETLİ”

ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, “Ulu Önder Atatürk’ün bizlere emanet ettiği gençlere Başkanımız Mansur Yavaş ve vekili Ertan Işık Meclis’i birkaç günlüğüne emanet ediyor. Ortak akıl ile Ankara’mız için neler yapılabileceğine dönük kafa yoracaksınız. Bunu bir görev bilip burada bulunmanız çok kıymetli” diye konuştu.