TASC ve Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham), ABD'deki bazı eyaletlerde Türkleri hedef alan ve tarihi çarpıtan yasa tekliflerine karşı tepki gösteriyor.abdpost.com / ABD (İGFA) - Turkish-American Business Association (Türk-Amerikan İşadamları Derneği - TABA-AmCham), Amerika'daki bazı eyaletlerde gündeme gelen ve Türkiye'yi hedef alan yasa tekliflerine karşı Türk-Amerikan toplumunun birlik olma çağrısında bulundu.

TASC bildirisi aracılığıyla öğrenilen bilgilere göre, Illinois, Colorado, Ohio, Connecticut, New York, New Hampshire, Nevada ve Virginia eyaletlerinde Türkiye'ye yönelik yasal düzenlemelerin tartışıldığı öğrenildi.

Bu tekliflerin "tarihi çarpıtarak" Türk toplumunun haklarına zarar vermeyi amaçladığını belirtilen açıklamada girişimlere karşı sessiz kalınmayacağı vurgulandı.

TABA-AmCham, Amerika'da yaşayan Türkleri, bu yasaların karşısında seslerini duyurmak için harekete geçmeye davet ederken, dernek, e-posta yoluyla ya da sosyal medyada #TurkishAmericanUnity etiketiyle bu tekliflere tepki verilebileceğini de kaydetti.

TABA-AmCham yetkilileri, “Birlikten güç doğar!” diyerek, Türk-Amerikan toplumunun tarihine ve kültürüne sahip çıkmak için ortak bir güç birliği oluşturulması gerektiğini kaydetti.