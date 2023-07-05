İçerisinde taze sebzelerin bulunduğu paketleri alan vatandaşlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde 2020 yılının Haziran ayında “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe, kente bereket katmaya devam ediyor. Kış hasadından elde edilen mahsullerin bir kısmını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Kuşadası’na gelen ailelere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mayıs ayında toprakla buluşturulan yaz sebzelerinin dağıtımına başladı. Bu kapsamda içerisinde Adabahçe’de yetiştirilen domates, patlıcan, kabak, biber, salatalık, acur gibi bulunan paketler, dağıtımın ilk gününde ekipler tarafından Ege, İkiçeşmelik, Hacıfeyzullah ve Camiatik mahallelerinde oturan ihiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, sosyal belediyecilik alanında yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini belirterek “Verimli topraklarımızda yetişen sağlıklı ve doğal ürünlerimizi kentimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Yaz boyunca Adabahçe’de yetişen taze sebzeleri bir yandan Adamarket Ekspres ve Adamarket Karavan araçlarımız aracılığı ile uygun fiyata hemşehrilerimize ulaştırırken bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi.