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Mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ekiplere teşekkür etti.

Mağduriyet yaşanmaması için vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, söz konusu mahallede çalışma başlattı. Ekiplerin özverili faaliyetleri sonucunda yollar yeniden kullanıma açıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri titiz çalışmalar ile vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Terziler Mahallesi sakinlerinin tarım arazilerine gitmek için sıklıkla kullandığı yollar çeşitli nedenlerle kapandı.

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