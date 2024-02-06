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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve geldiği günden beri sosyal belediyecilik alanında önemli projelere imza atan Kuşadası Belediyesi, ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını aralayan Adalı Kart uygulamasının ilk dağıtımını gerçekleştirdi. İlk etapta 1386 hemşehri ile buluşan Adalı Kart, Kuşadası’nın tüm mahallelerine kurye hizmeti ile teslim edilmeye başlandı. Adalı Kart ile buluşan vatandaşlar, Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

“Kuşadası belediyesi sosyal yardımları ile hep yanımızda”

Adalı Kart’ı ilk teslim alan Kuşadalılardan biri olan Filiz Bayraktar, “Ömer Başkanımıza bu güzel projesi için teşekkür ediyorum. Başkanımız Ömer Günel sosyal yardımlarla birçoğumuzun her zaman yanında. Emeği geçen herkesin de eline sağlık” dedi.

En güzel arya turistik tesislerinde müthiş avantajlar

ARYA Turistik Tesisleri’nde uygulanacak olan indirimden dolayı duydukları mutluluğu ifade eden Gülcan Öztürk ise, “Başkanımız Ömer Günel, bizlere çok güzel bir imkan sağladı. Kuşadası’nın en güzel noktalarında bulunan ARYA Tesisleri’nde kartlarımızı kullanacağız” dedi.

“Kuşadalı olmanın ayrıcalığını göreceğiz”

Kuşadası’nda ikamet etmenin avantajlı duruma geldiğine değinen Ayşe Kaya “Biz Kuşadası’nda ikamet edenler olarak artık kendimizi daha ayrıcalıklı hissedeceğiz. Böyle bir uygulamanın hayata geçmesinden dolayı çok mutluyuz. Başkanımız Ömer Günel’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Kuşadası’nda ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş olan tüm Kuşadalıların sahip olabileceği Adalı Kart, kullanıcılarına ARYA Turistik Tesisleri ile anlaşmalı işletmelerde alkol ve tütün ürünleri hariç yüzde 30 indirim sağlamakla beraber kültür sanat etkinliklerinde ücretsiz ya da indirimli bilet imkanı da sunacak. Ayrıca Kuşadası Belediyesi’ne ait otoparklarda da çeşitli avantajlar sağlayacak olan Adalı Kart uygulaması üye iş yerlerinden yapılacak alışverişlerde de indirim sunarak kent ekonomisinin canlanmasına yardımcı olacak.



Adalı Kart sahibi olmak isteyenler başvurularını Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası’nın yan tarafında bulunan Adalı Kart başvuru merkezi veya https://adalikart.com adresinden yapabilirler.