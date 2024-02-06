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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş, İlçe Belediye Başkanlarının belli olmasının ardından ilk ziyaretini Çine’ye gerçekleştirdi. Savaş’ı memleketinde vatandaşlar bağrına bastı. Çok sayıda partili ve vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılanan Savaş’a AK Parti Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Çine Belediye Başkanı adayı Ali Dinçer, MHP Çine İlçe Başkanı Kazım Oluç, AK Parti önceki dönem milletvekilleri Ahmet Rıza Acar, Mehmet Erdem ve Semiha Öyüş eşlik etti.

Çine için büyük bir hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirmeye inandıklarını ifade eden İlçe Belediye Başkanı adayı Ali Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş’ın desteğinden dolayı teşekkür ederek, Büyükşehirde Mustafa Savaş’ı ve Çine’de kendisi seçilerek güçlü bir hizmet ile güçlü Belediye olmak istediklerini söyledi. Bunu gerçekleştirebilmek için Çine’deki vatandaşların çorbada tuzunun bulunmasını isteyen Dinçer, Çine’de sağın bayrağını dalgalandırmak istediklerini ve bütün vatandaşları destek vermeye davet etti.

Yerel yönetim anlamında Aydın’ın kayıp yılları var

Hem Çine’yi hem de Büyükşehri AK Belediyecilikle buluşturacaklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, “Doğduğum büyüdüğüm topraklara borcumu ödemek için yola çıktık. Eser ve hizmet siyasetimizi hem Çine’de hem de Aydın Büyükşehirle buluşturmak için yola çıktık. Aydın hizmete aç. Kayıp yılları var. Bu kayıp yılları telafi etmek için yola çıktık. Hepimiz görüyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Yerel yönetim anlamında bütün ilçelerde kayıp yıllar var. “ dedi.

Çine’de 140 yıllık hayal gerçek oldu

22 yıldan bu yana Çine’ye çok önemli hizmetler yaptıklarını vurgulayan Savaş, “Çine Adnan Menderes Barajı. 140 yıllık hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdik. Bağarası’na kadar 47 km kapalı sulama sistemi yaptık. Organize Sanayi Bölgesi’ne bakın. İki tane TOKİ var biri bitti ikincisi yapılıyor. İkincisi 128 konutluk. 75 yataklı Çine Hastanesi, 150 yatağa çıkacak. Çine’ye doğalgazı getirdik. OSB’mizi genişlettirmek için Bin 400 dönümde çalışma yapılıyor. Çine’mizi büyütmek, ürettiğine değer katma ve istihdam sağlamak adına bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak yerel yönetim anlamında birlikte hareket edemediğimiz zaman bir tarafımız eksik kalıyor. Hükümetimizin yapmış olduğu o yatırımlarla birlikte yerel yönetim ve büyükşehir bizde olduğunda Çine’yi hayal edemiyorum.” diye konuştu.

Çine cazibe merkezi olacak

Çine’nin büyümeye ihtiyacı olduğunu belirten Savaş, “İnşallah Ali kardeşimizle Çine’de belediyecilik anlamında çok güzel işler yapacağız. Çine’nin büyümeye, gelişmeye ihtiyacı var. Çine bulunduğu konum itibariyle bir cazibe merkezi olmaya aday bir ilçe. Buna yapabilir miyiz. Bunu yapabilecek güç bizde var. Yapabiliriz. Ali kardeşimin yanında ve emrinde olacağım” diyerek destek verdi.

Kardeşinize sahip çıkın

Çineli hemşerinin bugüne kadar kendisine sahip çıktığını ifade eden Savaş, “Üç dönemdir milletvekiliyim. Mecliste üç dönemdir Aydın’ı temsil ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Şimdi de büyükşehir belediye başkanı olarak sizlere hizmet etmek istiyorum. Bu kardeşinize desteğinizi istiyorum. Bu kardeşinize sahip çıkacağınıza inancım tam. Sizlere güveniyorum. Birlikte güzel işler yapacağız. Çine’yi yeniden dönüştüreceğiz.” dedi.

Seçildiğimizde Menderes’in suları berrak akacak

Cumhur İttifakıyla birlikte güzel işler yapacaklarının altını çizen Savaş, “Davası vatan olan bir Cumhur düşünün. Cumhur İttifakıyla Aydın Büyükşehri ve 17 ilçeyi, AK Belediyecilik ile tanıştıracağız. Aydın’ın ilçelerindeki kayıp yıllarını telafi edip yoğun trafiğe son vereceğiz. Arıtma olmadığı için atık sular Menderes’e akıyor. Menderes suları kirleniyor. Biz seçildiğimizde Menderes’in suları berrak akacak” diye konuştu.

Çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacağız

Savaş, “Sevgili gençler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılını başlattık, sizler inşa edeceksiniz, ihya edeceksiniz. Bizler de Türkiye yüzyılına yakışır şehirler inşa edeceğiz.” dedi.

Teşkilat olarak çok çalışacaklarını ifade eden Savaş, “31 Mart’a kadar kapı kapı dolaşıp çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. AK Parti girdiği her seçimi kazanmıştır. Biz büyük bir partiyiz.” diyerek sözlerine son verdi.

CHP’yi bıraktı şampiyonlar ligine katıldı

Çine’de partiye yeni katılan üyelere rozet takıldı. Çine’de esnaflık yapan ve CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçen Veli Kılıç, “30 yıldır CHP üyesiydim. Siyaset gönül alma sanatıdır. Burhan Kandemir başkanım iyi bir siyasetçidir. Burhan başkan bana bir kelime söyledi. AK Parti’ye katıldım. Çine’mizin hizmete ihtiyacı var. Amatör bir takımda kadroya girmek isterken şampiyonlar ligine geldim. Burada takıma girmeye değil gönüllere girmeye geldim.” dedim.

AK Parti Çine İlçe Başkanı Burhan Kandemir ise 31 Mart’a Aydın’ı ve Çine’yi AK Belediyecilikle tanıştıracaklarını söyledi.