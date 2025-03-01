Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü makamında ziyaret etti.ADANA (İGFA) - Antalya Kepez Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’i ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’e teşekkür etti. Başkan Karalar ve Milletvekili Sümer’de Antalya’da bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti aktardılar.

KARALAR’DAN KOCAGÖZ’E TEBRİK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kepez Belediyesi şeref defterini imzalayarak duygu ve düşüncelerini kaleme aldı. Karalar, “İlçe olarak kurulduğundan beri alamadığımız Kepez'i kazanan Sn. Mesut Kocagöz ve ekibini yürekten kutluyorum. Hem tanışmak hem de Adana ile ciddi bağı olan başkanımızın başarı hikayesini dinlemek için geldim. Kepez'i kazanmak mümkün görünmüyordu. Ama Mesut Başkan bunu önce yaptığı güzel işlerle ve halka kendisini kabul ettirmekle başarmış. Yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.