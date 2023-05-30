Aydın’ın Koçarlı ilçesinde selin en etkili olduğu yerlerden olan Yeniköy Mahallesi’ne giden AFAD Gönüllüleri, vatandaşların evlerini temizlemeye yardım ederken, selin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Aydın’da son günlerde etkili olan yağmurların ardından birçok ilçede yaşanan sel felaketi, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Koçarlı’nın Güdüşlü ve Yeniköy mahallelerinde etkisini hissettiren selin ardından birçok evde su baskını yaşandı. Yaşanan doğal afetin ardından ekipler bölgede selin yaralarını sarmak için çalışma başlatırken, AFAD Gönüllüleri de harekete geçti. Bölgede yağıştan etkilenen vatandaşların yardımına koşan gönüllüler, su baskını yaşanan evlerde vatandaşlara yardım ederek evlerin temizlenmesini sağladı.