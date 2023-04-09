Ağrı’da 7 farklı hırsızlık suçundan kaydı bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Cesedi bulunan Gobonlu öğrenci soruşturmasında bir şüpheli 3. kez gözaltına alındı Cesedi bulunan Gobonlu öğrenci soruşturmasında bir şüpheli 3. kez gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Kurtuluş mahallesinde devriye görevi yapan Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, bir evin önünde bulunan motosikletin bir kişi tarafından çalınmaya çalışıldığını fark etti. Bunun üzerine kaçmaya çalışan şahısla bir süre kovalamaca yaşandıktan sonra yakaladıkları şahsı gözaltına alan ekipler, şahsın 7 hırsızlık suç kaydı bulunan D.B olduğunu tespit etti. D.B emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.