İYİ Parti’den seçilemeyeceğini anlayan Behçet Alp, AKP’ye yeşil ışık yakarak “AK Parti seçimleri benimle kazanabilir.” dediği iddia edildi.

İYİ Partideki icraatları ile krize neden olan ve son meclis üyesi listesi ile de partinin kurucu üyelerinin ve gençlik kolları yönetim kurulunun istifasına neden olan Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp’ten yeni kriz senaryoları siyasi kulislerin gündemine düştü.

AKP’de aday krizini fırsat gören Behçet Alp, İYİ partide oy alamayacağını anlayınca seçimlere 34 gün kala rotasını AKP’ye çevirdi. İddialara göre; İYİ partili bir kişinin yaptığı şikayet üzerine AKP adayı Esat Altungün’ün adaylığı aldığı adli ceza sebebi ile düşürülmüştü. Son bir haftadır yeni aday belirleme sürecinde sıkıntı yaşayan AK Parti’nin yeni adayı olmak için Behçet Alp’in harekete geçtiği öğrenildi.

Esat Altungün’ü şikayet ettiren Behçet Alp mi?

Siyasi kulislerin diğer bir bomba gündemi de AK Parti adayının siyasi yasaklı olması ve yerine geçmesi için şikayet ettirenin Behçet Alp olduğu iddiası.

İddialara göre; bir dönem meclis üyeliğini de yaptığı Esat Altungün ile kavga ederek ters düşen Behçet Alp’in AKP adaylığını düşürmeye yönelik girişimde bulunduğu öğrenildi. Esat Altungün’ün adaylığının resmi olarak düşmesi ile mevcut partisinde de istenmeyen adaya dönen Behçet Alp’in AKP’ye haber göndererek bir kez daha parti değiştirmek istediğini ve seçim kazanma güvencesi verdiği öğrenildi.

Haber: Yaprak Kaplan