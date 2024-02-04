Özellikle Nazilli ve İncirliova Adaylarının kim olacağı merak konusu olmuştu. Ak Parti İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile yola devam ederken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’nın aday gösterilmemesi şok etkisi yarattı.
Ak Parti Aydın İlçe Belediye Başkanları sırasıyla şu şekilde açıklandı.
Bozdoğan: Ufuk Altıntaş
Buharkent: Mehmet Erol
Kuyucak: Metin Ertürk
Yenipazar: Kıvanç İşbilen
Karpuzlu: Hilmi Dönmez
Kuşadası: Esat Altungün
Nazilli: Esat Ergüler
Didim: Kadri Kabak
Haber: Cemil Ağırbaşer