Özellikle Nazilli ve İncirliova Adaylarının kim olacağı merak konusu olmuştu. Ak Parti İncirliova Belediye Başkanı  Aytekin Kaya ile yola devam ederken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’nın aday gösterilmemesi şok etkisi yarattı.

Ak Parti Aydın İlçe Belediye Başkanları sırasıyla şu şekilde açıklandı.

İncirliova: Aytekin Kaya

Çine: Ali Dinçer

Köşk: Nuri Güler

Koçarlı: Nedim Kaplan

Bozdoğan:  Ufuk Altıntaş

Buharkent: Mehmet Erol

Kuyucak: Metin Ertürk

Yenipazar: Kıvanç İşbilen

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Karpuzlu: Hilmi Dönmez

Kuşadası: Esat Altungün

Nazilli: Esat Ergüler

Didim: Kadri Kabak

Haber: Cemil Ağırbaşer