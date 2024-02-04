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Ak Parti Aydın İlçe Belediye Başkanları sırasıyla şu şekilde açıklandı.

Özellikle Nazilli ve İncirliova Adaylarının kim olacağı merak konusu olmuştu. Ak Parti İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile yola devam ederken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’nın aday gösterilmemesi şok etkisi yarattı.

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