Tahmini Okuma Süresi: dakika

Görevde olduğu 5 yılda Kuşadası’nı ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla yöneten Başkan Ömer Günel, kentin potansiyelini ve değerlerini ön plana çıkaracak olan vizyon projelerini paylaşmak amacıyla düzenlediği 'Kuşadası Vizyonunu Yaratıyor' isimli toplantılarına başladı. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, ilk olarak Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Yoğun ilgi gören toplantıya, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

"Kuşadası'na yeni bir kültür merkezi kazandıracağız"

Kuşadası’nın çok güzel bir geleceği hak ettiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Heybemiz bir sonraki dönemimizde gerçekleştireceğimiz vizyon projelerle dolu. Bunların içerisinde beni en çok heyecanlandıran da Kademe Amirliği arazisi üzerinde inşa edeceğimiz kültür merkezi. Ayrıca otogarda da belediye iş merkezi yapacağız" dedi.

Can dostlar için evcil hayvan pansiyonu yolda

Görevde olacağı ikinci 5 yılda da patili can dostlar için çalışmaya devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi yenileyerek modern ve teknik açıdan mükemmel bir hale getirdik. Şimdi evcil hayvan pansiyonu projemizi yaşama geçireceğiz. Böylece Kuşadalı hemşehrilerim, seyahate çıktığında hayvanlarını nereye bırakacaklarını düşünmeyecek."

kadın sığınma ve aşevi açılacak

Sosyal belediyecilik anlayışından da asla taviz vermeyeceklerini ifade eden Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle tamamladı: "Kuşadası Belediyesi olarak bir kadın sığınma ve aşevi açacağız. Her iki projemizin de planlamaları tamamlandı. Ayrıca bölgenin en büyük otizm eğitim merkezinin de yapımını bitirmek üzereyiz. Bunların dışında Kuşadası'nda faaliyet gösteren STK'lar için de bir merkez oluşturacağız. Yıldırım Caddesi'ni yenilemeye başladık. Burayı da müzeler sokağı haline getirip, Kuşadası'na yeni bir kültür rotası kazandıracağız."