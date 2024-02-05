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AK Parti Mardin’de tanıtım toplantısı programı belli oldu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin’de aday tanıtım toplantısı programı belli oldu. Program Çarşamba günü saat 13.30'da Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

AK Parti Mardin’de merakla beklenen ilçe adayları belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın katılımlarıyla düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısı, Çarşamba günü saat 13.30'da Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

31 Mart'taki yerel seçim yaklaşırken, AK Parti'de Mardin’de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Mardin’de Büyükşehir ve ilçelerin Belediye Başkanları aday tanıtım programı 7 Şubat Çarşamba günü saat 13.30’da Artuklu Kapalı spor salonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Efkan Ala’nın katılımı ile yapılacağını açıkladı.

31 Mart'taki yerel seçimlerde yaklaşırken, AK Parti'de Mardin’de hazırlıklar tüm hızıyla sürdüğünü belirten Alma,” İnşallah Çarşamba günü Artuklu spor salonunda düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Adaylarımızı halkımıza tanıtacağız. Bütün partililerimizi ve vatandaşlarımızı tanıtım programımıza davet ediyoruz.” dedi.