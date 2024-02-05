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Gerçekleştirdiği ziyaretler ve çalışkanlığıyla vatandaşların takdirini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Efelerliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Hafta sonunda da ziyaretlerini dur durak bilmeden sürdüren Yetişkin, Pazar günü aynı günde 3 farklı mahallede bulunan kıraathanelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Efeler halkından Yetişkin’e tam destek

Yetişkin’in ilk durağı Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi oldu. Burada vatandaşlarla buluşan Yetişkin, vaatlerini anlatarak mahalle halkının sorun ve taleplerini dinledi. Bu mahallede ki ziyaretlerini sonlandıran Yetişkin, ardından çocukluğunun geçtiği Mesudiye Mahallesi’ne hareket etti. Mesudiye Mahallesi’nde şölenle karşılanan Yetişkin’e hemşehrileri destek sözü verdi.

Yetişkin’in son durağı ise Girne Mahallesi’nde bulunan kıraathaneler oldu. Partililer ile birlikte kıraathaneleri gezen Yetişkin, 31 Mart sonrasında Efeler’de yapacağı projeleri tanıttı. Vatandaşlarla uzun sohbetler gerçekleştiren Yetişkin’e mahalle halkının sıcak yaklaşımları kameralara da yansıdı.