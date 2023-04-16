AK Parti Aydın Milletvekili adayı Seda Sarıbaş seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında Didim'de esnafla buluşan Sarıbaş ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Ziyaretten memnun kalan Gaziler, Sarıbaş'ı desteklediklerini de ifade ettiler. Oldukça sıcak ve samimi geçen sohbette AK Parti'nin 21 yılda Türkiye'ye kazandırdığı eserlerden bahsedilirken, Vatandaşlar Sarıbaş'a büyük ilgi gösterdi. Ziyaretlerinin ardından Milletvekili Sarıbaş, depremzede bir ailenin evinde iftar sofrasına konuk oldu.

Gerçekleştirilen ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Vatandaşlar, Didim'den bir milletvekilini Ankara'ya göndermenin heyecanı içerisinde olduklarını ve Özellikle Aydın'dan bir kadın Milletvekilinin Ankara'ya gitmesini istediklerini belirttiler.