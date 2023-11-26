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AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesinde önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrildi. 81 il ile birlikte eş zamanlı temayül yoklaması elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.BURSA (İGFA) - AK Parti İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimler öncesi Belediye Başkan adaylarını belirlemek için eş zamanlı olarak E-Temayül yoklamasını gerçekleştiriyor.

2024 Mahalli İdareler Seçimi Teşkilat temayül yoklaması için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve komisyon heyeti, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın ev sahipliğinde Bursa teşkilatıyla Merinos'ta buluştu.

Temayül uygulamasının teşkilatın en güzel yansımalarından biri olduğunu ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, hem 14 Mayıs, hem de 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza karşı mahcup olmadıklarını söyledi. "Şimdide AK Parti belediyeciliğinin daha doğrusu gönül belediyeciliğinin yol güzergahına başlangıcı olacak teşkilatın fikirlerine müracaat ediyoruz" diyen Başkan Gürkan, ilçelerde 2 bin 454 oy kullanılacağını, bin 354 oyun Büyükşehir ile birlikte Bursa'dan toplamda 3 bin 791 oy kullanılmasını sağlayacaklarını söyledi. Gürkan, İl Teşkilatı'nın Genel Merkez'e bakışını göstermiş olacaklarını belirterek, şenlik havasında geçen temayül yoklamasına katılım sağlayan tüm teşkilatlarına teşekkür etti.

Öte yandan saat 16.00'a kadar devam edecek olan temayül yoklamasına yönelik açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti olarak şimdiye kadar nasıl çalıştıysak, daha büyük aşk ve heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti olarak kendimizle yarış içerisindeyiz" diyen Sayan Kaya, "Daima zirvede olan AK Parti var. Tarihe yön veren şehirdeyiz. Osman Gazi'yi, Orhan Gazi'yi, Emir Sultan'ı hürmetle selamlıyorum. 31 Mart seçimleri tarihi bir seçim olacak. Milletimiz Allah'ın izniyle bu seçimle birlikte Türkiye'nin de yönünü tayin edecek. Hem gerideki yılları değerlendirirken, geleceğe de mühür olacağız" diye konuştu.