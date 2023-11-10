Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Bingöl Seçim İşleri Başkanı Avukat Zehra Korkut, yerel seçimlere ilişkin başvuruların başladığını duyurdu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Belediye Başkanlığı için son başvuru tarihinin 17 Kasım, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri için ise 3 Aralık olarak belirlendiğini açıklayan Korkut, ayrıca memurlar ve mevzuatta belirlenen diğer kişilerin istifalarının, Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, 1 Aralık mesai bitimine kadar tamamlanması gerektiğini belirtti.

Korkut, AK Parti’den İl Belediye Başkanlığı veya İlçe ve Belde Belediye Başkanlığı için aday olmak isteyenlerin en geç 17 Kasım tarihine kadar istifa ederek başvurularını tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Adaylık ön başvurularının online olarak yapılacağını ifade eden Korkut, başvuruların kesinleşmesi için aday adaylarının bizzat ilgili teşkilat birimine gelerek sistemde doldurdukları formun çıktısını imzalamaları gerektiğini söyledi.

Başvurularda istenen belgeler arasında arşiv kayıtlı adli sicil belgesi, diploma, askerlik durumu, bağış dekontu, istifa dilekçesi fotokopisi bulunuyor. Ayrıca, engelli adaylar için sağlık raporu fotokopisi de isteniyor. Bağışlar AFAD’a yapılacak ve yapılan bağışlar Gazze’ye insani yardım olarak gönderilecek.

İl Belediye Başkanları için 30 bin TL, ilçe belediye başkanları için 20 bin TL, belde belediye başkanları için 10 bin TL, il genel ve belediye meclis üyeleri için 5 bin TL bağış bedeli AFAD hesabına TC, isim, soyisim, doğum tarihi ve aday olduğu il veya ilçe yazılarak yapılacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları Teşkilat temayül yoklaması, 19 Kasım tarihinde Genel Merkez yetkililerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirilecek. Parti yetkilileri, sürecin partileri, il ve ülke için hayırlı olmasını dilerken, aday adaylarına başarılar diledi.