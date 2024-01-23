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Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun uyumlu bir şekilde çalışması sonucu Didim’e dev yatırımlar gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ve Didim Belediyesi ortaklığında yürütülen Akbük Altyapı ve Kanalizasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Alt yapı çalışmalarının ardından yapılacak olan üst yapı çalışmaları ile Akbük modern bir görünüme kavuşacak.

Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Akbük’te Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akbük’e üst yapı çalışmaları gerçekleştireceğiz. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.