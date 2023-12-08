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Akosman yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları yayımladı: "Mustafa Savaş'a yakınlığı ile bilinen Nazilli menşeili sözde haber sitesi; Özlem Çerçioğlu'nun hizmetlerine çamur atma furyasına takılmış gidiyor. E tabi 2 dönemdir yenilip, 3. yenilgi dönemine hazırlanan AKP vekili Mustafa Savaş'ın –ecekleri, -acakları dışında ortada bir şey yok! Kaç dönemdir vekil taş üstüne taş yok.

Bak AKP yanlısı sözde gazete; söylediğin o tesis, karot testleriyle çürük olduğu ortaya çıkmış, bugün her gün 10 bine yakın Aydınlının ziyaret ettiği; yeşil alanlarıyla, spor alanlarıyla, kütüphanesiyle tam bir yaşam alanı haline geldi. Buna Özlem Çerçioğlu söz verdi, yaptı!!!

Burada Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'li bir belediye başkanı olmuş olsaydı, 30 dönüm araziye yeşil alan yapmayı bırakın; dikerdiniz AVM'leri, rezidansları, ona buna peşkeş çekerdiniz. Sizin varınız yoğunuz, aklınız fikriniz; rant rant rant!!!" dedi.

