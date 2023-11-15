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CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, AKP'li Neşe Menderes'e yüklenerek yazılı basın açıklaması yayınladı. Akosman unları kaydetti; "Belediyemiz hayata geçirdiği kültür merkezleriyle, spor alanlarıyla, parklarıyla, sosyal projelerle, özellikle gençlere ve tüm Aydınlılara hizmet ediyor. Neşe Hanım, havanda su dövmeyi bırakıp toplumun her kesimine fayda sağlayan bu hizmetleri takdir etme olgunluğunu gösteriniz! Aksi takdirde önümüzdeki yerel seçimlerde partinizi Aydın'da her zaman olduğundan daha büyük bir hezimete uğratacaksınız. Sayın Menderes, partinizin Aydın'da muhalefet rolü vardır. Muhalefetin görevi milletin sözcülüğünü, avukatlığını yapmaktır. Bu görev yapılan hizmete karşı çıkmak, körü körüne muhalefet etmek değildir. Varsa gördüğünüz, tespit ettiğiniz bir eksiklik gelin mecliste bunları konuşun. Belki o zaman hemşehrilerimizin karşısına çıkacak yüz bulursunuz. Belediyemizin hazırladığı yüzme havuzu projesini, "Herkesin havuzu var zaten" diyerek eleştirdiğinizi de Aydınlılar unutmazlar. Emin olun CHP'li belediyeler yönettikleri kentlerde aslında muhalefetin üzerine düşen görevi de kendileri yapıyorlar. Nasıl mı? Vatandaşla iç içe olarak. Yedi gün yirmi dört saat çalışarak" dedi.