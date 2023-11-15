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Dinç yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti; "İşte dün de AKP’li Meclis Üyesi Neşe Menderes bir teklifin yasa gereği zorunlu olduğu kendisine söylenmesine rağmen komisyona gönderilmesi için yapılan oylamada hayır oyu kullanıyor.

Komedi bununla da bitmiyor; yandaş havuz medyası hep bir ağızdan çamur atmak için ellerinden geleni yapıyor. Peki, hizmeti engelleyebiliyorlar mı? Tabii ki de hayır!

Mustafa Savaş’a yakınlığı ile bilinen Denge ve Manşet gazeteleri de havuz medyasını aratmayacak türden iftiralar, çamur, yalan dolan.

Bir hukukçu olarak söylüyorum; bütün bu iftiraların hesabı mahkemelerde Türk yargısının önünde verilmelidir, veriliyordur.

AKP’nin; millete çektirdiği ekonomik krizi; bu şekilde iftira atarak, hizmet edilmesini engelleyerek örtbas etme çabaları bu millete hiçbir zaman karşılık bulamamış kıymet görmemiştir.

Bakın sadaka misali emekliye verilen 3 kuruş paranın da köyünde belinde hasbelkader tarımla uğraşıp yaşama hakkını sürdürmeye çalışan emeklilerimize verilmediği ortaya çıktı.

Emeklilerimiz o 3 kuruş için ne yazık ki üretimden de vazgeçiyorlar.

AKP’nin milletimize yaşattığı ekonomik bunalıma bir de dayattıkları çaresizlik eklendi yani.

Ne diyelim; Türk halkı özellikle Aydın insanı tokadını hazırladı bekliyor, ilk sandıkta AKP karnesini güzelce görecek"dedi.