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Öte yandan Paylaşılan video da Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'ndan Atatürk fotoğrafının ve Türk Bayrağının silindiği videoya CHP Aydın İl Örgütü'nden yanıt gecikmedi.

Paylaştıkları her videoda tepkilerin odağı haline gelen, AKP Aydın'da bir takım odakların Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serildi. AKP Aydın İl Başkanlığı tarafından video paylaşımına, CHP Aydın İl Örgütü'nden beklenen yanıt çok geçmeden geldi. CHP Aydın İl Örgütü, paylaştığı video da Belediye binasının ve Aydın Atatürk Kent Meydanı'nın Atatürk ve Türk Bayrağı ile donatılmış halini paylaştı.

Haber: Cemil Ağırbaşer

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