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Başkan Hikmet Saatçı yaptığı yazılı basın açıklamasında şu sözlere yer verdi, "AKP’nin ara ara yaptığı içi boş açıklamalarıyla gündemde tutmaya çalışan il başkanı yine bir açıklama yapmış. Ne hikmetse kendinden şu memleketin ekonomik durumuyla, halkın gerçek gündemi ile alakalı ilgili tek bir satır görüşünü okuyamadık.

Mübarek uzayda yaşıyor da haberi yok herhalde. Veyahut da sırça köşkünden il binasına gitmek dışında bir iş yapmadığından milletin halinden haberi yok.

Gelelim Aydın’a; yahu Gökhan Ökten, sizin Aydın şehrine, Aydın insanına hiç mi saygınız yok. Şehrin stadını yıkıyorsunuz, yeni stat ne zaman nereye yapılacak çıkıp söyleyen yok. Gazeteciler soruyor; “bu stadın arazisi değerli, başka bir şeyler mi planlıyorsunuz ”diyor, sizden tık yok. Bu şehrin insanını böylece yok sayanları Aydınlı da yok sayar haberiniz olsun!

Açıklayın sayın Ökten, yıktığınız, yerle yeksan ettiğiniz Adnan Menderes Stadyumu’nun yerine ne yapılacak? Stadyum nerede ne zaman yapılacak? Projesi hazır mı? Yoksa daha bunu bile yapmadınız mı? Açıklayın ki toplu iğne başı kadar saygı duymadığınız Aydın halkı biraz da olsun bilgilensin" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı