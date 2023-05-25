AKP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin, sosyal medya hesabındaki ‘Meksika Açmazı’ başlıklı paylaşımında birbirine silah doğrultulan kişilerin yer aldığı fotoğrafa düştüğü not, akıllara durgunluk verdi. Paylaşımında ‘Meksika Açmazı’nı, “Olaya karışan hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı içinden çıkılmaz durum, çıkmaz, açmaz olarak İngilizcede kullanılan argo bir deyim” olarak tanımlayan Gökçe, “Kimse kimseye ateş etmez.. Taki masadaki şişe yere düşüp kırılana dek..28 Mayıs saat 21:00 sonuçlar açıklandığı anda şişe yere düşecek..” notunu düştü.

İç savaş çığırtkanlığı olarak yorumlandı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine dönük sonuçların belli olacağı 28 Mayıs günü akşam saat 21.00’de sonuçların belli olmasıyla şişenin yere düşeceğini ve dolayısıyla silahların çekileceğini belirterek kaosun fitilini ateşleyen AKP’li Gökçe’nin paylaşımı, vatandaşların tepkisini çekti. Bazı vatandaşlar söz konusu skandal paylaşıma yaptığı yorumda, “Bu ne tehdit mi? Şişe yere düşünce ne olacak? İç savaş mı?” sorusunu yöneltirken bazı vatandaşlarsa Gökçe’yi ‘Kaos Tellalı’ olarak nitelendirdi. Adı Kuşadası’nda imar rantı vurgunu iddialarına karışan Gökçe’nin kaos göndermesinde bulunduğu skandal paylaşımı kimi vatandaşlar tarafından iç savaş çığırtkanlığı olarak da yorumlandı. Paylaşımına düştüğü notta net olarak birbirine karşı tarafların içine düşeceği çıkmaza işaret eden Gökçe’nin paylaşımına bazı partilileri de anlam veremezken, bazı vatandaşlar şifreli olarak değerlendirdikleri paylaşımın FETÖ/PDY’nin geçtiğimiz süreçte bazı sosyal medya hesaplarında yer verdiği paylaşımlara benzetti.