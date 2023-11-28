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Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Suya zam yapılmayacağını gündeme getirdikten sonra, 'Ak parti gurup sözcüsü Mustafa Arı'nın suya nasıl zam yapmayacaksınız 2024 yılında elektrik ve bir şeye zam yağmuru devam edecek siz nasıl suya zam yapmazsınız" dedi. Ayrıca bütçe görüşmelerinde AKP ve MHP gurubunda bulunan meclis üyelerinin suya yüzde 100 zam yapmayacaksınız kabul etmiyoruz dedikleri ortaya çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Ak Parti Gurup sözcüsü Mustafa Arı, kendi ağzıyla 2024 yılında ZAM YAĞMURU devam edecek diyerek itirafta bulundu" dedi.