Ak Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Mustafa Gökçe Korumar otelde basın mensupları ile bir araya geldi.

Basın mensupları ile birlikte bir araya gelen Ak Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Mustafa Gökçe: " Yeni tebliğ edilen bir görev verildi. Seçime 28 gün var. Bu süre kısa gibi görünse de aslında uzun bir zaman. Biz bu zamanı en iyi şekilde değerlendirip 24 saat gece gündüz demeden sahada çalışacağız. Cumhur ittifakı olarak bizler güçlü bir tabana sahibiz ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı