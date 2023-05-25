28 Mayıs’ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe'nin, sosyal medya hesabından yaptığı “iç savaş” çağrışımlı paylaşım yerel ve ulusal düzeyde tepkiye neden oldu. 28 Mayıs seçimlerini “Meksika açmazı” olarak yorumlayan Mustafa Gökçe, halkı kin ve nefrete sevk ederek savaş çığırtkanlığı yapmakla eleştirildi.

Türkiye gündemi, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenmişken AKP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm kesimlerinden tepki topladı. Birbirlerine silah doğrultmuş kişilerin yer aldığı bir görselle birlikte “’Meksika Açmazı’, olaya karışan hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı içinden çıkılmaz durum, çıkmaz, açmaz olarak İngilizcede kullanılan argo bir deyim” ifadelerini kullanan Gökçe, paylaşımını “Kimse kimseye ateş etmez.. Ta ki masadaki şişe yere düşüp kırılana dek… 28 Mayıs saat 21:00 sonuçlar açıklandığı anda şişe yere düşecek..” notu ile sürdürdü. Gökçe’nin bu paylaşımı birlik ve beraberliği bozmaya yönelik kaos tellallığı ve savaş çığırtkanlığı olarak yorumlandı. Gökçe, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek durumunda kaldı.

Chp İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek “Siz Anca Kendi Sendromunuzu Yaşarsınız”

Gökçe’nin iç savaş göndermeli paylaşımı ile ilgili bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek şu ifadeleri kullandı: “Ülkeyi ekonomide, adalette, sosyal yaşamda, manevi değerlerde, her alanda, bataklığa çeken AKP zihniyetinin Kuşadası’ndaki temsilcisinden son inci. İç savaşa davet!!! Sizin bu millete yaşattığınız tüm sendromlar 28 Mayıs’ta sona erecek. Ülkeye huzur gelecek. Siz kendi içinizde şişeyi kırar, sendromunuzu kendi içinizde yaşarsınız.” Kin ve nefrete dayalı savaş ve çatışma dilinin Türkiye’ye zarar vermekten başka bir işe yaramadığının altını çizen Mehmet Gürbilek “21 yıldır Cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırmak için fırsat kollayan, halkı sefalete ve zorbalığa mahkûm eden AKP zihniyeti, şimdi de iç savaş tehdidi ile göz korkutmaya ve seçmen üzerinde yılgınlık yaratmaya çalışmaktadır. Ancak kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, bu ülkenin aydınlık yüzlü, güzel insanlarının desteği ile 29 Mayıs’ta umutlu bir başlangıç yapacağız” dedi.

İyi parti ilçe başkanı hayati atlı: “gökçe özür dilemelidir”

Gökçe’nin paylaşımına bir tepki de İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı’dan geldi. Hayati Atlı yaptığı sosyal medya paylaşımında “28 Mayıs Pazar günü demokrasinin bir gereği olarak bir seçime gidiyoruz. Bu süreç içinde biz siyasilerin daha birleştirici, daha hoşgörülü, demokratik söylemler içinde olması gerekir. Ancak üzülerek görüyoruz ki bazı siyasiler oturdukları makamın ağırlığının ve sorumluluğunun henüz farkında değil. Kullandıkları dilin milleti ayrıştırıcı ve şiddete meyilli olmaması gerektiğini kavraya bilmiş değiller. Hele ki Kuşadası gibi sosyal ve kültür seviyesi yüksek, demokratik ve cumhuriyet ilkelerine bağlı bir kentte bu tarz şiddet bezirganlığı yapan bir dille paylaşımlarda bulunmanın da kesinlikle doğru bir strateji olmadığı aşikardır. Bu dili tercih edenlerin Kuşadası’nda siyasi bir karşılık bulması mümkün değildir. Sadece 48 saat kalan bu süreç içinde hiçbir karşılığı olmayan böylesine ayrıştırıcı, şiddete meyilli, anti demokratik dili kullanan siyasilerin yaptıkları yanlıştan acilen dönmesini ve toplumdan özür dilemesini bekliyoruz” dedi.