Yapılan zammın sevindirici olduğunu ifade eden Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın; “Yapılan zam sevindirse de beklentimiz desteğin asgari ücret seviyelerinde olması” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 2014 yılında hayata geçirilen ücretsiz seyahat desteği ödemeleri de yapılmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından şehit yakınları, gaziler, engelli ve yaşlı bireylerin şehir içinde kara yolu, deniz yolu, demir yolu, özel halk otobüsleri ve deniz ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlayan ücretsiz seyahat uygulaması çerçevesinde Aydın’da 2014 yılından bu yana kadar 9 milyon 846 bin 750 TL destek ödemesi yapıldı. 24 Mayıs'ta Resmi Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Çerçevesinde Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gelir desteği ödemeleri yüzde 50 artırıldı.

Yönetmelikte ödeme miktarlarını düzenleyen maddede yapılan değişiklikle birlikte 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren büyükşehir belediyesi olan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2 bin 250 liralık destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık bin 800 liralık destek ise 2 bin 700 liraya yükseltildi.

Geçtiğimiz 1 Nisan itibariyle Aydın’da bin 500 TL olan destek ödemesi 2 bin 250 TL’ye yükseltilirken, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni destek ödemesi zammı ile bu rakam araç başına 3 bin 375 TL olarak belirlendi.

“Bu destek 14 yolcuya tekabül ediyor”

Yapılan zammın sevindirici olduğunu ancak beklenen seviyelerde olmadığını ifade eden Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın, günlük araç başı ortalama 80 ila 100 yolcuyu ücretsiz taşıdıklarını hatırlatarak, yapılan desteğin ise günlük 14 yolcuya tekabül ettiğini belirtti. Aynı zamanda 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan uygulama çerçevesinde destek ödemelerinin Ağustos ayında alınacağını vurgulayan Yalçın; “Yapılan zam bizleri sevindirse de maalesef beklenen seviyelerde değil. Araç başına aldığımız 2 bin 250 TL’lik destek, şu anki zamla 3 bin 375 bin TL’ye yükseldi. Fakat bizlerin asıl beklentisi desteğin asgari ücret seviyelerinde olması. Öyle olsa dahi bu durumun yarısı bizden yarısı devletten oluyor. Ücretsiz seyahat desteği ile ilgili iyileştirilmelerin en kısa zamanda yapılmasını temenni ediyoruz. Yapılan bu yüzde 50 zam bizleri bir nebzede olsa sevindirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.