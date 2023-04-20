Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı seçim kampanyasına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den destek geldi.

Akşener, İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı, 52 bin lira tutarındaki bir emekli maaşını Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına bağışladı.

Açıklama İYİ Parti tarafından yapıldı. Açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir emekli maaşını, 13'üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına bağışlamıştır” denildi.

Akşener'in, Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için bağış olarak banka hesabına 52 bin TL yatırdığı belirtildi.

İSTEYEN HERKES BAĞIŞ YAPABİLİR

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı destek olabiliyor. YSK kararı uyarınca kampanyaya yalnızca T.C. vatandaşı gerçek kişiler katılabiliyor.

Destek olmak isteyen vatandaşlar için üç ayrı banka hesabı bulunuyor.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca; isteyen vatandaşlar 7 bin TL'ye kadar makbuz karşılığında elden de bağış yapabiliyor.

7 bin TL ve üzeri bağışlar, duyurulan banka hesap numaralarına yatırılıyor.

İsteyen her Türk vatandaşı miktarına bakılmadan, 20 TL bile olsa banka hesabına bağış yapabiliyor.

Yardım kampanyasına her bir tur için, her yurttaş en fazla 55 bin 598 TL bağışta bulunabiliyor. Döviz cinsinden bağışlar için de üst sınır olarak yine 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul ediliyor.