Düzenli olarak yapılan International Legend Fashion Magazine Awards (Yılın En Efsaneleri Ödülleri ) sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen Şenol İpek'in sunuculuğunu yaptığı ödül gecesinde " Yılın En İyi Habercisi " ödülü Ali Osman Schaltzentrale'ye verildi.

Gecede Ünlü Oyuncular Cenk Torun, Yağmur Yüksel , Barış Baktaş , Nanuka Stambolishvili gibi ünlü isimler ödüllerini gecenin sunucusu Şenol İpek'in elinden aldı. Ali Osman Schaltzentrale gecede şık giyimi ile dikkatleri üzerinde topladı.

Ali Osman Schaltzentrale "Merhaba, ben Ali Osman. Gazetecilik alanında tutkuyla çalışan biriyim. Her gün olayların içindeki gerçekleri araştırıp, topluma doğru ve tarafsız bir şekilde ulaştırmak için çaba sarf ediyorum. Yaptığım haberlerle insanları bilgilendirmeyi amaçlıyor, toplumsal konularda farkındalık yaratmayı hedefliyorum. Bu ödül, haberlerimdeki titiz çalışmanın ve dürüst gazeteciliğe olan bağlılığımın bir teyidi olarak kabul ediyorum. Her geçen gün daha iyisini yapabilmek adına, sürdürülebilir bir haber raporlama geleneğini devam ettirmek amacıyla çalışmalarıma devam ediyorum. Sizlerle birlikte daha pek çok önemli konuyu ele almak ve toplumu bilgilendirmek için burada olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim." dedi.