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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl beşincisi düzenlenen Türk-Alman Enerji Forumu'nda Türk ve Alman şirketlerini dönüşümün her alanında yatırıma ve iş birliğine davet etti.ANKARA (İGFA) - 5. Türk-Alman Enerji Forumu, Eti Maden Genel Müdürlüğü'nde düzenlendi. Etkinliğe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’ın yanı sıra Almanya Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck de katıldı. İki bakan ilk olarak ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Bayraktar ve Habeck, enerji şirketlerinin yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında buluştu.

Gelecek için Umut Veriyor

Toplantı sonrasında forumun açılış oturumu gerçekleştirildi. Bakan Bayraktar açılış oturumunda yaptığı konuşmada, “Almanya, ülkemizin Avrupa’daki en önemli iş birliği ortaklarından biri konumundadır. İki ülke arasında siyasi, iktisadi ve kültürel çok yönlü münasebetler bulunmaktadır. İki ülke ilişkilerinin ekonomik boyutu da her geçen gün çeşitlenerek artıyor. Nitekim bugün, iki ülkenin gerek kamu gerek özel sektör temsilcilerinin etkinliğe olan yoğun ilgisi ve üst düzey katılımları, bizlere önümüzdeki dönem için büyük ümit veriyor.” dedi.

Daha Güçlü bir Dönem

Bakan Bayraktar, Türkiye’de geliştirilmekte olan enerji dönüşümü için yeni ve daha güçlü bir yatırım ve reform döneminin başlatıldığını işaret ederek “Almanya merkezli şirketlerin ülkemizde bugüne kadar yaptığı yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yeni yatırım ve reform döneminde yenilenebilirden, enerji verimliliğine, doğal gazdan, depolamaya, yeşil hidrojenden, dijitalleşmeye, iletim ve dağıtım altyapılarına kadar dönüşümün her alanında Alman ve Türk şirketlerini yatırıma ve iş birliğine davet ediyorum.” diye konuştu.

“Birlikte Çalışabiliriz”

Alman Bakan Habeck konuşmasında küresel ısınmaya dikkat çekerek enerji alanındaki iş birliklerinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Bugün Almanya’nın da Türkiye’nin de enerji ithal ettiğini kaydeden Habeck, “Üretim olduğunda para ve kârlılık ülke içerisinde kalıyor. Bu da güvenliği sağlıyor. İki ülke ekonomisi için de bu çalışmalar güzel bir fırsat. İş gücü kaynaklarımızı birleştirip birlikte çalışabiliriz. Uzmanlığımızı birlikte kullanabiliriz" dedi.

Ortak Bildiri

Konuşmaların ardından Bakanlar Bayraktar ve Habeck iki ülke arasındaki ortak bildiriye imza attı. Ortak bildirinin imzalanmasının ardından bakanların himayelerinde Kalyon-Enercon, Enerjisa-Enercon, Siemens-Daikin, arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

“İş birliğimiz artarak devam edecek”

Forumun sonunda bakanlar Bayraktar ve Habeck basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Türk ve Alman iş birliğinin katlanarak devem edeceğini vurgulayarak “Sayın Bakan ile birlikte yaptığımız ikili, heyetler arası ve forumdaki görüşmelerimizde düşüncelerimizi paylaştık. Önümüzdeki dönemde de bu iş birliğinin artarak devam etmesi noktasında da fevkalade güçlü bir iradeyi ortaya koyduk.” ifadelerini kullandı.

İyi İlişkilerimiz Önemli Fırsatlar Sunuyor

Habeck de forumda tartışma ortamının oluşmasının son derece olumlu olduğunu kaydederek “Hepimiz biliyoruz ki; ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yüzyıllara dayanmakta. Artık birbirimizi çok iyi tanıyoruz. İş piyasası alanında iyi ilişkilerimiz önemli fırsatları da beraberinde getiriyor.” dedi.

Türk-Alman Enerji Forumu

Temelleri 2012 yılında atılan ve bu sene 5’ncisi gerçekleştirilen Türk-Alman Enerji Forumu, iklim açısından nötr bir enerji sistemine geçiş konusunda iş birliğini güçlendirmek ve ikili projeler geliştirmek amacıyla hayata geçirildi. “Enerji’nin Geleceği: Zorluklar, Fırsatlar ve Yeni Perspektifler” ana temasıyla gerçekleştirilen forumda Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Enerji Altyapısı ve Sektör Bağlantısı, Elektrik ve Gaz Piyasaları Mevzuatı ile Mevcut Termik Santrallerin Esnekliği başlıklarında çalışmalar yapıldı.