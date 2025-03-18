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Karşılaşmanın 90+1. Dakikasında Furkan attığı golle durumu 3-2 yapmasında rağmen, Anafartalarspor karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dakikadan sonra Anafartalarspor bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına rakinine oranla daha iyi başlayan Anafartalarspor 68.dakikada Okan’ın ceza sahası dışından attığı nefis golle durumu 3-1 ‘e getirdi.

44.dakikada gelişen Lalapaşspor atağında Niyazi kendisinin ikinci takımının üçündcü golünü atarak durumu 3-0 yaptı ilk yarı bu skorla sona erdi.

Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Anafartalarspor, Lalapaşaspor ile oynadığı karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Anafartalarspor ile Lalapaşaspor karşılaşmasının 16. dakikada gelişen Lalapaşaspor atağında Arda takımını 1-0 öne geçirdi. Lapaşaspor’un 19.dakikada geliştirdiği atakta Niyazi durumu 2-0 yaptı.

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