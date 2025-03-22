Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye 45 itfaiye personeline “Yönetmelik ve Trafik Kazaları” konulu eğitim düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde 2 gün süren ve 8 farklı ilden katılan itfaiyecilere; itfaiyeci güvenliği, itfaiye mevzuatı, yangın sonrası olay yeri inceleme, itfaiye olay raporları ile trafik kazaları ve kentsel arama kurtarma konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye 45 itfaiye personeline “Yönetmelik ve Trafik Kazaları” konulu eğitim düzenledi.

EĞİTİME 8 FARKLI İLDEN KATILIM

Ankara İtfaiyesi Eğitim Merkezinde 2 gün süren ve Kırıkkale, Çorum, Niğde, Yozgat, Bolu, Kırşehir, Kastamonu ve Burdur’dan katılan itfaiyecilere; itfaiyeci güvenliği, itfaiye mevzuatı, yangın sonrası olay yeri inceleme, itfaiye olay raporları ile trafik kazaları ve kentsel arama kurtarma konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

AMAÇ: ORTAK DİL GELİŞTİREREK YARALARI DAHA ETKİN SARMAK

Oluşabilecek herhangi bir büyük afette zaman kazanılmasının, ortak bir dil ile iletişim kurabilmenin önemini vurgulayan Ankara İtfaiyesi Akademi Amiri Zafer Yüce, “İç Anadolu Belediyeler Birliğinin talebi üzerine eğitim tesislerimizde itfaiye erlerimizi ağırlıyoruz. Eğitimin ilk gününde yönetmelik, çalışma usul ve esaslar, itfaiyeci güvenliği, koruyucu kıyafetler konulu eğitimler verdik. İkinci gününde ise yangın çıkış sebeplerinin araştırılması, kentsel arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale, araç üstü ekipman eğitimlerini verdik. Birçok ilden katılımcılarımız var. Büyük bir yangın ve afette biz iç Anadolu belediyeleri olarak yaralarımızı beraber daha iyi sararız düşüncesiyle tanışma ve ortak dil konuşulması amacıyla periyodik aralıklarla iç Anadolu belediyeler birliğiyle itfaiyecileri eğitim sürecine dâhil edeceğiz” dedi.