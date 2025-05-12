“Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminden ana afiş paylaşıldı. Duyurulduğu ilk andan itibaren 7’den 70’e herkesin heyecanla beklediği film, 30 Mayıs’ta sinema salonlarında yerini alacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin yediden yetmişe kalbinde taht kuran efsane dizi "Sihirli Annem", beyazperdeye yepyeni bir macerayla geliyor. 30 Mayıs’ta vizyona girecek olan "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin ana afişi yayınlandı.

Periler ve fanilerin dünyasında geçen, aile, sevgi, birlik, iyilik ve kötülük konularını odağına alarak heyecan dolu bir macerayı anlatan filmin afişi, “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz”in büyülü dünyasına dair ipuçları vererek beklentiyi daha da artırıyor.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu, senaryosu Gamze Özer ile Arzu Yurtseven’e ait olan Poll Films imzalı filmin oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Kutsi, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Evrim Akın, Gamze Karta ve Ahmet Kayakesen yer alıyor. Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya da kadroda yer alan diğer isimler olarak dikkat çekiyor.

Vizyona gireceği müjdesinin duyulduğu ilk andan itibaren büyük merak uyandıran "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz", hem dizinin sadık hayranlarını hem de yeni nesil izleyicileri sinemada bir araya getirecek.