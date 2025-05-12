İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “Dans Sporu Latin ve Standart Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması” renkli görüntülere sahne oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir, 10-11 Mayıs tarihlerinde önemli bir spor etkinliğine daha ev sahipliği yaptı. Celal Atik Spor Salonu’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu iş birliğiyle “Dans Sporu Latin ve Standart Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması” düzenlendi.

Türkiye Dans Sporu Federasyonu resmi web adresinden kayıtlarını tamamlayan 23 ilden 400 sporcu, iki gün süren şampiyonada yarıştı. Dansçılar, uluslararası standartlarda belirlenen kurallar çerçevesinde; koreografi, müzikalite, uyum ve atletik performans açısından değerlendirildi. Minikler, Solo Yıldızlar, Solo Minikler, Solo Gençler, Yetişkinler, Yıldızlar gibi kategorilerde yarışan dansçılar, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

KAÇAR: DESTEKÇİSİ DEĞİL PARÇASIYIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, “Böyle bir organizasyonun destekçisi değil, parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece sporun değil estetiğin, disiplinin, kültürel bir dışa vurumun çok büyük bir ifadesini yaşadık. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın önderliğinde, gençlere, çocuklara ve tüm yurttaşlara ilham verecek bu tür etkinliklerin parçası olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz da organizasyona katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.