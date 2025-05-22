Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karşıyaka Mahallesi’ne kurulan kurban satış alanında hijyen ve güvenli alışveriş ortamı oluşturmak için temizlik ve ilaçlama ekipleri seferberlik ilan etti.ANKARA (İGFA) - Bağlum Karşıyaka Mahallesi’ndeki 186 çadırlık kurban satış alanında üreticilerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok hizmet noktası kuruldu. Keçiören'de günlük gerçekleştirilen çalışmalarda süpürge araçları, tankerler ve tazyikli suyla alan yıkanarak tertemiz hale getiriliyor.

Kurbanlıkların yer aldığı çadırların etrafında ve vatandaşların yürüyüş güzergahı boyunca sürdürülen temizliğin yanında sinek ve diğer haşerelerin oluşmasını önlemek için sık sık ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Zabıta ve veteriner hekimler tarafından titizlikle denetlenen kurban satış alanında vatandaşın taleplerini karşılamak üzere zabıta görevlileri de hizmet veriyor.

Vatandaşın temiz ve güvenli ortamda alışveriş yapması için denetimlerin ve temizlik çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Farklı şehirlerden Keçiören’e gelerek kurbanlık satışı yapan üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın alışverişini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kurban pazarımızda ihtiyaç duyulacak hizmet birimlerimizi kurarak personelimizi görevlendirdik. Zabıtamız, vatandaşlarımızın karşılaşabileceği olası problemleri çözmek için görev yapıyor. Kurban pazarımızdan hem üreticilerimiz memnun hem de kurban almaya gelen vatandaşlarımız memnun” dedi.