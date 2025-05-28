Ankara'da görev yapan Jandarma Astsubay Emre Polat, arama kaydı bulunan bir kişiyi kovalarken eğimli arazide düşerek şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan bir şahsın yakalanması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1927733969102999991