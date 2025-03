Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özaslan, Mevlana Kültür Merkezi’nde berberler ve kuaförlerle iftarda bir araya geldi. Başkan Özaslan, esnaf ziyaretinde hayata geçirecekleri KeçiKart projesi ile hem vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını, hem de esnaflara can suyu olacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, seçim döneminde hem vatandaşlara, hem de esnaflara sözler verdiklerini belirterek, "Keçiören’de kimse yatağa aç ve titreyerek girmeyecek dedik ve geçtiğimiz günlerde hem vatandaşımıza destek olmak için hem de yerel esnafımıza destek olmak için KeçiKart projemizi faaliyete geçirdik. Şu an semt pazarlarında geçerli olan kart ile esnafımıza destek oluyoruz. Kartımızın kapsamını ileriki günlerde genişleterek hem vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız hem de esnafımıza can suyu olacağız” dedi.

BERBERLER VE KUAFÖRLER 11 MAYIS’TA BİR ARAYA GELİYOR

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, “Bu güzel ayda bizleri aynı sofrada buluşturan Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada berber, kuaför ve güzellik uzmanları ilk kez bir araya geldik. 11 Mayıs Berberler Kuaförler Günü’müz var. O gün istiyoruz ki sizin ev sahipliğinizde Ankara genelinde berber, kuaför ve güzellik salonları gecesi yapıp tekrar hep beraber bir araya gelelim” dedi.