Ankara Keçiören Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri’nde (ÇEM) eğitim gören minik öğrenciler sergi açtı.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Sanat Galerisi’nde açılan yıl sonu sergisinde çocukların yıl boyunca yaptıkları faaliyetler görücüye çıktı. El emeği ve hayal gücünün birleştiği çalışmalar rengarenk görüntüler ortaya çıkardı.

Püskürtme, gölgelendirme, quilling, filografi gibi birçok teknik kullanılarak yapılan çalışmalar büyük beğeni topladı. Atık malzemelerden oluşturulan oyuncaklar ve müzik aletleri ise serginin en dikkat çeken çalışmalarından oldu. Yıl sonu sergisinin en dikkat çeken köşesi ise Atatürk ve Cumhuriyeti anlatan eserlerin olduğu bölüm oldu. Çocuklarının yaptığı çalışmaları dikkatle inceleyen veliler duygu dolu anlar yaşadı.