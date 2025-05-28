İzmir'de Bornova Belediyesi’nin fotoğrafçılık kursiyerleri tarafından hazırlanan “Homeros’un Bornova’sında” sergisi, Büyükpark’ta sanatseverlerle buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde sergide, 14-70 yaş arası 20 kursiyerin çektiği 80 fotoğraf, kentin geçmişiyle bugününü şiirsel bir anlatımla birleştiriyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, serginin Bornova’nın kültürel mirasını sanatla yaşattığını vurguladı.

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nın katılımcıları tarafından hazırlanan “Homeros’un Bornova’sında” adlı fotoğraf sergisi, Büyükpark Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu önünde sanatseverlerle buluştu. 14-70 yaş arası 20 kursiyerin objektifinden çıkan 80 eser, Bornova’nın ruhunu yansıtan güçlü bir görsel hikayeye dönüştü.

ALTAN ALTIN’DAN ANLAMLI AÇILIŞ SÖYLEŞİSİ

Sergi açılışında bir söyleşi gerçekleştiren Bornovalı araştırmacı-yazar Altan Altın, Homeros’un Anadolu’nun, İzmir’in ve Bornova’nın ruhu olduğunu ifade etti. Altın, “Homeros kesinlikle İzmirlidir. İlyada ve Odysseia'da Truva'nın yerini İzmir'den tarif etmiştir. Homeros Vadisi’ndeki mağaralar, 1900’lü yılların ilk yarısına kadar kutsal bir mekan gibi ziyaret edilmiştir” diyerek Homeros’un Bornova ile olan tarihsel bağlarına ışık tuttu.

Homeros’un kadim mirasını yaşatmanın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda ilham kaynağı olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bu sergi, Bornova’nın kültürel zenginliğini ve çağdaş sanat anlayışını bir araya getiriyor. Yurttaşlarımızın gözünden kenti görmek, bizi hem geçmişimize hem de geleceğimize daha güçlü bağlıyor” dedi.