Cafer Kotan Yaşam Parkı'ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisinde bulunan Anne Baba Çocuk Merkezi, okul öncesi eğitimi gören çocukların 17’nci dönem mezuniyet heyecanına tanıklık etti. Bu kapsamda merkezde, uzman eğitmenler tarafından 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen programa katılan minikler için sembolik bir mezuniyet töreni düzenlendi. Törende mezuniyet cübbesi giyip, kep takan çocuklara sertifikaları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından verildi. Törene katılan anne ve babalar çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, Kuşadası Belediyesi tarafından ailelere çay ve pasta, çocuklara ise meyve suyu ikramında bulunulmasıyla sona erdi. Ebeveynler, Başkan Ömer Günel’e Anne Baba Çocuk Merkezi’ni Kuşadası’na kazandırdığı için teşekkür etti.

Editör: Mehmet Cemil AĞIRBAŞER