Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pideyi ilk kez kendi Halk Ekmek Fabrikası’nda üreterek uygun fiyatla vatandaşa sunacak. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde Ramazan pidesi 15 TL’den satılacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan EKDAĞ A.Ş. Ramazan ayına özel pide çıkaracak. Uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek hizmetiyle Antalyalı vatandaşların gözdesi olan Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan sofralarının vazgeçilmesi olan pidesini ilk kez kendi fabrikasında üretmeye başlıyor. EKDAĞ A.Ş.’nin Döşemealtı ilçesinde bulunan Halk Ekmek Fabrikası’nda Ramazan sofralarına lezzet katacak 4 çeşit pide üretimi yapılarak, vatandaşın sofrasına taşınacak.

4 ÇEŞİT RAMAZAN PİDESİ ÜRETİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimi yapılan 250 gr Ramazan pidesi 15 TL’den Halk Ekmek Büfelerinden satışa sunulacak. Bu yıl ilk kez üretimi yapılan Ramazan pidesi 250 gr sade, yumurtalı tekli, 500 gr sade ve yumurtalı çiftli pide olarak sunulacak. 500 gr sade pidenin satışı ise 30 TL’den yapılacak. Uygun fiyatlı ve kaliteli Ramazan pidelerine Antalyalılar, Halk Ekmek Büfelerinden ulaşabilecek.

UYGUN FİYATLI PİDE

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, vatandaşın bütçesine katkı sağlamak amacıyla uygun fiyatlı pide üretime yapacaklarını belirterek, “Halk ekmek hizmetimizle bugüne kadar vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlamaya çalıştık. Şimdi de Ramazan ayına özel olarak kendi pidemizi üretiyoruz. Antalyalı hemşerilerimizin sofralarına lezzetli ve hesaplı pidelerimizi ulaştırmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.