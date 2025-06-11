Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş ilçesinde hayata geçirdiği Kınık Toptancı Hal Kompleksi projesinde sona yaklaşıldı. 320 dönümlük alan üzerine kurulan tesis, bölgenin tarım ve ticaret potansiyelini artırarak ekonomiye önemli katkı sağlayacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde hayata geçirdiği, bölgenin tarım ve ticaret potansiyelini artıracak projede artık sona yaklaşıldı. Kınık, Ova ve Yeşilköy mahallelerindeki halleri tek çatı altında toplayacak olan Kınık Toptancı Hal Kompleksi’nin kaba inşaatında sona gelinirken proje yüzde 80 oranında tamamlandı. Hal içerisinde yer alan komisyonculara ayrılacak meydan, estetik bir görünüme kavuşturularak açılışa hazırlanıyor.

SOSYAL VE TİCARİ DONATILAR BİR ARADA

Üreticiler ve komisyoncular için modern bir ticaret alanı sunacak Kınık Toptancı Hal Kompleksi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak. 120 komisyoncu dükkanı, 136 tüccar dükkanı ve 72 ticari dükkandan oluşacak kompleks, tarım ticaretine yeni bir soluk getirecek. Proje kapsamında idari ofisler, toplantı salonları ve geniş bir komisyoncu meydanı da yer alacak. Ayrıca, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarına yönelik halı saha, soyunma odaları ve duş üniteleri gibi donatılar da projeye dahil edildi.

TARIMIN MERKEZİ OLACAK

Yaş sebze ve meyve üreticileri için önemli bir ticaret alanı olacak olan Kınık Toptancı Hal Projesi bölgedeki ticareti güçlendirecek. Antalya’nın üretim gücüne destek olacak olan Kınık Toptancı Hal Kompleksiyle birlikte yalnızca yerel değil, bölgesel bir tarım ve ticaret merkezide olacak. Hal Kompleksi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte, Kaş tarımının kalbi Kınık’ta atacak.