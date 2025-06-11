Bursa'da İnegöl Belediyesi ile İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali, şehri bilim ve teknolojiyle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl’de toplam 12 okuldan seçilen 62 alt proje, TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali kapsamında katılımcıların beğenisine sunuldu. Her okuldan özenle seçilen 5 projenin sergilenmesiyle oluşan bu organizasyon, öğrenci ve vatandaşların yoğun katılımıyla dikkat çekti. İnegöl Belediyesi Kent Meydanı ve Sergi Salonu’nda sergilenen projeler büyük ilgi görürken, İnegöllü gençlerin bilim ve teknolojiye verdiği değer bir kez daha gözler önüne serildi.

PROJELERLE DOLU FESTİVALE YOĞUN KATILIM

İnegöl Kent Meydanı’nda düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivalinin açılış programı yoğun katılımla gerçekleşti. Programa; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Uludağ Üniversitesi akademisyenleri, İl Ar-Ge TÜBİTAK Birimi yetkilileri, okul ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrencilerin hazırladığı projeler kent meydanında sergilenirken, açılış törenine halk oyunları gösterisi renk kattı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, sembolik olarak hazırlanan roketler gökyüzüne fırlatıldı.

“İNEGÖLÜMÜZDE DOLU DOLU PROGRAMLAR OLMASI ADINA TÜM DESTEKLERİMİZ SİZLERLE”

TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali programının açılışında katılımcılara selamlama konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilk olarak kent meydanı içerisinde oluşturulan sergi salonunun tüm herkese açık olduğunu vurgulayarak bu alanın sık sık kullanılmasını adına çağrıda bulundu. Başkan Alper Taban konuşmasında, “İnegöl Belediyemizin ve kent meydanımızın içerisinde bulunduğu bu alanda öğretmen, öğrenci ve sivil toplum kuruluşlarımız için sergi salonu oluşturduk. Bu alanların sürekli olarak kullanılmasını arzu ediyoruz. İnegölümüzde dolu dolu programlar olması adına tüm desteklerimiz sizlerle.” dedi.

“SORU SORAN, ARAŞTIRAN VE ÜRETEN BİR NESİL AYDINLIK VE GELECEĞİN TEMELİDİR”

Başkan Alper Taban konuşmasının devamında ise, “Bilimin ışığında merakın gücünü kutlamak için bu programlar organize ediliyor. Çünkü biliyoruz ki soru soran, araştıran ve üreten bir nesil aydınlık ve geleceğin temelidir. Bilim Fuarları sadece projelerin sergilendiği değil aynı zamanda fikirlerin de filizlendiği, hayallerin gerçeğe dönüştüğü ortamlardır. Öğrencilerimizin yıl boyunca emek vererek hazırladığı projeler, onların yaratıcılıkları ile gözlem becerilerinin ve problem çözme yeteneklerinin de aynı zamanda bir göstergesidir. Bu süreçte sadece teorik bir bilgi değil; ekip çalışması, sabır, sorumluluk, özgüven gibi çok kıymetli kazanımlarda elde edilmektedir. İşte bu yüzden de TÜBİTAK Bilim Fuarları bizim için bir yarışma değil aynı zamanda da bir öğrenme ve gelişim yolculuğudur.” dedi.

“İNEGÖL BELEDİYESİ OLARAK EĞİTİME ÇOK DAHA FAZLA DESTEKLER VERECEĞİZ”

İnegöl Belediyesi olarak eğitim alanında verdikleri desteği çoğaltarak gençlere yeni fırsatlar sunacak programların oluşturulmasına devam edeceklerini belirten Başkan Alper Taban, “Programın oluşmasında katkı ve destek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum. İnegöl Belediyesi olarak eğitime çok daha fazla destekler vereceğiz. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, idarelerimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra daha da güçlü olacağız. Biliyoruz ki bu alanlara yapılan yatırım karşılığı olan bir yatırım. Toplumumuzun gelişmesi adına daha çok projede desteklerimiz devam edecek. Şunu da hatırlatmak istiyorum; Rabbimizin ilk emri “oku.” Bunun da bir hikmeti var tabii ki. Kendimizi geliştirmemiz adına irade koymamız, sonrasında da konuları derinlemesine araştırmak adına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde nice cevherler var. İnegölümüzden de ülkemizden de yeni icat çıkartacak öğrencilerimiz ve kardeşlerimiz olacak buna inanıyoruz. TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivalimiz hayırlı olsun.” dedi.

“GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNEMİ BÜYÜKTÜR”

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise kürsüye gelerek İnegöl Belediyesi ile yapılan iş birliğinin gençlerin geleceğe hazırlanması ve hayallerini gerçekleştirmesi adına önemli olduğunu vurguladı. Zengin konuşmasında, “İnegölümüzün bilim ve eğitim yolculuğunda çok önemli bir adımı hep birlikte kutlamak için bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali, gençlerimizin bilimsel meraklarını ortaya koyduğu, yaratıcılıklarını geliştirdiği ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerine vesile olan değerli bir organizasyondur. Bu yıl ilçemizde 4006-A ve 4006-B projeleri kapsamında ortaokul ve liselerimizden 12 proje kabul edilip sergilenirken, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında da 14 başvurudan 9 söyleşinin kabul edilmesi bilimsel etkinliklere olan ilgimizin ve katılımımızın göstergesidir. Bu tür etkinlikler bilgi paylaşımı ve bilimsel farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitim sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda sorgulama, deneme ve keşfetme sürecidir. İşte bu fuar, öğrencilerimize bu fırsatları sunarken, onları bilime ve teknolojiye teşvik eden bir ortam sağlamaktadır. İlçemizden katılan 12 okulumuzun 62 alt projesi, gençlerimizin ne denli üretken ve başarılı olduğunu gösteren güzel birer örnektir. Bu süreçte yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban'a, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmesi ve ilham almalar için böyle iş birliklerinin önemi büyüktür. Sevgili öğrenciler, bilimin ışığında ilerleyin, merakınızı kaybetmeyin ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışın. Sizler İnegölümüzün ve ülkemizin geleceğisiniz. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, bilim dolu, verimli ve keyifli bir fuar diliyorum.” dedi.

PROJELER YERİNDE İNCELENDİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, protokol üyeleri ve katılımcılarla birlikte stantlarda yer alan projeleri inceledi. Projeler hakkında bilgiler alan katılımcılar gençlerle sohbet etti. Stantlar ise gün boyu açık kalarak projeler katılımcıların izlenimine sunuldu.