Antalya Büyükşehir Belediyesi, Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlikler düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir dizi etkinlik düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, öğrenciler, aileleri, eğitimciler, STK ve kurum temsilcilerinin katılım sağladığı farkındalık etkinliğinde down sendromlu çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.

AĞAÇ DİKTİLER

Film gösterimi ve Antalya Tatarlar Derneği üyelerinin hazırladığı konserin ardından sahne alan down sendromlu çocuklar şiir dinletisi ve sahne gösterilerini sergiledi. Aileleriyle birlikte palyaço, müzik, dans, spor ve atölye etkinlikleriyle keyifli bir gün geçiren öğrenciler, farkındalık gününe destek olmak amacıyla etkinliklere katılan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi. Özel eğitim merkezi bahçesine narenciye, defne ve çam ağaçları dikildi.

FARKINDALIK ÖNEMLİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğuna dikkat çekerek, “Down sendromlu bireylerimiz sevgiye ihtiyaçları olduğunu, desteklenmeleri gerektiğini bugün burada bir kez daha vurguladık. Farkındalık oluşturan güzel bir etkinlik oldu. 21 Mart Orman Haftası olması nedeniyle çocuklarımızla ağaç dikimi de gerçekleştirdik. Onlarında burada bir hatıra bırakmasını istedik. Tüm engelli bireylerimize yönelik bu kapsamlı tesisimizde eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarımız var ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir” dedi.

TEŞEKKÜR EDERİZ