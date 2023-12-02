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Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı’ndan Antalyalılar büyük memnuniyet duyuyor.ANTALYA (İGFA) - “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını Birlikte Yazıyoruz!” mottosuyla bu yıl 13. kez gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı’na katılan çocuk, genç, yaşlı binlerce Antalyalı fuardan büyük bir memnuniyet duyuyor. Kitap fuarını ziyaret eden vatandaşlar hem keyifli vakit geçiriyor hem de sevdikleri yazarları tanıma fırsatı buluyor.

FUARIN ZİYARETÇİLERİ MEMNUN

13. Antalya Kitap Fuarı’nın ziyaretçilerinden Sururi Bal, kitap okumanın çok keyifli olduğunu belirterek, “Gençliğimizin bilgilenmesi için kitap okuması gerekiyor. Gençler, orta yaş grubu hatta emekliler dahi kitap okumalı. Kitaptan güzel bir bilgi yok. Kitap okumalıyız ki hayat felsefemize yansısın. Böyle etkinlikler hiç aksamadan her yıl yapılmalı. 13 yıldır bu etkinliğin gerçekleşmesi için emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

İNDİRİMLİ KİTAP FIRSATI

Cem Gençler isimli kitapsever ise fuarda çok güzel kitapların olduğunu söyleyerek, “Bulamadığımız birçok kitabı bu fuarda bulduk. Kitap fiyatlarında indirim yapılması cazibesini arttırıyor. Güzel indirimler var. Muhittin Başkan ve emek veren herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Fulya Ünlü isimli vatandaş ise şöyle konuştu: Bu organizasyonun 13 yıldır yapılması çok harika. Böyle etkinliklerden keyif alıyorum. Kitap fiyatlarında kampanyaların olması, birçok yazarın fuara gelmesi çok keyif verici bir şey.”

13. Antalya Kitap Fuarı’na okulu ile birlikte gelen Kerem Ceylan isimli öğrenci ise “Birçok ders ve sınav kitabı buldum. Sevdiğim yazarların kitaplarını aldım. Fiyatlarda biz öğrenciler için uygun” diye konuştu.

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNLERİ

263 yazar ve 204 yayınevinin yer aldığı 13. Antalya Kitap Fuarı ziyaretçileri fuarın 7. gününde keyifli bir vakit geçirdi. Fuarda yazarlardan Serkan Karaismailoğlu, söyleşi ve imza günü ile okurlarıyla buluştu. Yazarlar Fatih Tuncay, Hasan Basri Şenel, Hidayet Karakuş, Şahsene Camız, Ahmet Yıldız, Esra Dokumacı, Fikret Eroğlu, Kübra Kav, Mesut Güler, Necin Altay, Nesrin Hazer, Öztürk Acun, Saniye Acun, Şevval Bayrak Günaydın ve Tolga Uluaydın okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Kitap Fuarı yarın sona erecek.