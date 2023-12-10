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2023 yılında kiralanan araçların yüzde 63’ü benzinli, yüzde 27'sinin ise dizel olduğu belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Araç satın almada olduğu gibi araç kiralamada da hangi aracın seçileceğine karar verirken aracın yakıt türü önem arz ediyor. Çünkü benzinli araçların kiralama ücretleri diğer yakıt türleriyle çalışan araçlara göre daha uygun oluyor.

Dizel, elektrikli ve hibrit yakıtlı araç seçenekleri olsa da kiralamada uzun yol performansı sayesinde hala en çok benzinli araçlar tercih ediliyor. Benzinli araçların çok tercih edilmesinde bu araçların kiralama ücretlerinin ortalama yüzde 10 oranında daha uygun olması da etkili oluyor.

Araç kiralama verilerine göre 2023 yılında kiralanan araçlar içerisinde benzinli araçların oranı yüzde 63, benzinli araçların oranı yüzde 27, hibrit motora sahip araçların kiralanma oranıysa yüzde 9 olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu verileri değerlendiren Enuygun Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, yüksek performansa sahip benzinli araçların özellikle kısa dönemli kiralamalarda daha çok tercih edildiğini kaydetti. Şehir içi ve uzun süre kiralamalarda ise dizel araçların öne çıktığını ifade eden Sağlam, elektrikli araçlarla ilgili olarak da ‘’2023 yılında elektrikli araçların kiralanma oranı yalnızca yüzde 0,4 olsa da bu oranın 2024 yılında artmasını bekliyorum. Çünkü son dönemde çok çeşitli marka ve modelde elektrikli araçların erişilebilir olması ve her geçen gün yeni markalarla arzın artmasıyla birlikte tüketicilerin elektrikli araçlara ilgisi arttı. Bu noktada elektrikli araç sürüş deneyimi yaşamak için araç kiralamak ideal bir seçenek. Çünkü tüketici elektrikli araç kiralayarak elektrikli araç satın almadan diledikleri sürede bu araç türünü deneyimleme imkanına sahip oluyor" diye konuştu.